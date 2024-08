Valsugana, ritrovata illesa la donna scomparsa nei boschi di Telve

Ritrovata alle prime ore di lunedì, la quarantenne, dopo una notte di ricerche. Oltre cento volontari mobilitati

Telve (Trneto) – La 40enne fortunatamente sta bene: a causa della mancanza di segnale non ha potuto usare il cellulare. Si trovava infatti una zona non coperta dal segnale. Immediate sono scattate le operazioni di ricerca dopo che la famiglia ha segnalato il mancato rientro.

Circa un centinaio di volontari mobilitati per tutta la notte, anche con l’ausilio di due unità cinofile, nei boschi della zona. Sono stati utilizzati anche i droni. La donna è stata trovata alle 6 di lunedì 12 agosto e stava bene. Non è stato necessario il ricovero in ospedale.