Valsugana, Retta di Ospedaletto: dopo molte sollecitazioni locali, al via i lavori di allargamento della superstrada

Connect on Linked in

Lavori di ampliamento e sistemazione della sede stradale iniziati sulla statale della Valsugana, in località Ospedaletto, tra Barricata d’Agnedo e Barricata di sotto

Ospedaletto (Trento) – La carreggiata sarà allargata a 8,50 metri complessivi, ogni corsia misurerà 3,75m a cui si aggiungeranno due banchine bitumate da 0,50 metri. Si prevede, anche la razionalizzazione degli accessi “diretti” mediante idonea corsia dedicata.

E’ previsto lo spostamento dell’attuale roggia a cielo aperto, ubicata in affiancamento alla S.S. 47, al fine di creare lo spazio fisico per allargare la piattaforma stradale, nonché per migliorare la sicurezza della stessa eliminando l’attuale “fosso” presente lungo la carreggiata.

I lavori interesseranno anche la messa in sicurezza dell’accesso all’abitato di Ospedaletto in prossimità della ex Stazione, con la creazione di una corsia di decelerazione per chi proviene da Bassano e di una corsia di immissione per chi proviene da Ospedaletto ed intende immettersi sulla S.S.47 in direzione Trento.

Al fine di tutelare e migliorare la vivibilità degli edifici prossimi alla statale, nel tratto interessato dai lavori, è prevista l’installazione di due tratti di barriere fonoassorbenti: una in corrispondenza degli edifici ubicati in prossimità dello svincolo per Castel Ivano ed un’altra in corrispondenza degli edifici ubicati in prossimità dello svincolo per Ospedaletto.

Infine si è progettata la razionalizzazione degli accessi diretti alla S.S. 47, con realizzazione di una corsia di servizio, complanare alla statale, che collegherà i vari accessi privati posti tra la località Barricata di Sotto e l’intersezione di Ospedaletto stazione.

In tale razionalizzazione rientra anche la previsione di un sottopassaggio pedonale alla S.S. 47 che consentirà l’attraversamento in sicurezza della stessa per gli utenti degli esercizi commerciali, posti nel lato “monte”, che usufruiscono del parcheggio presente nel lato “valle”. Al fine di garantire la massima sicurezza saranno progettate soluzioni volte ad impedire l’invasione della corsia ed a monitorare la velocità ed il sorpasso.

PRINCIPALI DATI TECNICO – AMMINISTRATIVI

Progettista: ing. Mauro Pontalti.

Aggiudicazione: A.T.I. Burlon S.r.L. in avvalimento con Cadore Asfalti S.r.L., Cooperativa Lagorai, Edilpavimentazioni S.r.L. e Vinante Riccardo.

Costo complessivo dell’opera: € 4.800.000,00.=, di cui € 3.706.037,39.=, comprensivi degli oneri della sicurezza, per lavori e 1.093.962,61.= per somme a disposizione dell’amministrazione.

Consegna parziale dei lavori (apprestamento cantiere):

7 giugno 2018

Tempo di esecuzione:

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 620 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva.

In breve

Gestione unitaria del bene: il progetto della Fondazione Dolomiti Unesco

Formazione, sottoscritto l’accordo Apss-Tsm

Daldoss: “Quaranta milioni di euro per la casa

La terra brucia: la negazione del cambiamento climatico nell’era Trump

Il presidente Rossi: “Grazie per quanto fate per la scuola trentina”

Orari estivi 2018 dei Servizi urbani di Trento e Rovereto