Valsugana, nuovo colpo al bancomat: presa di mira la Sparkasse, niente bottino

Posted on

25Nuova gara e nuovo percorso nella Valle del Vanoi: debutta il 29 aprile la corsa in salita di 12 chilometri, inserita nel circuito SAT. Iscrizioni entro il 28 aprile Passo Gobbera (Trento) – La Totoga Trail rappresenta una vera novità per gli appassionati di corsa in montagna. In uno scenario particolarmente suggestivo ai piedi del […]