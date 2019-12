Valsugana, nuovo colpo al bancomat: presa di mira la Sparkasse, niente bottino

Banda in azione ma niente bottino per la doppia blindatura della cassaforte

Borgo Valsugana (Trento) – E’accaduto verso le 4 del mattino al bancomat della Sparkasse, Cassa di Risparmio di Bolzano, sede di Borgo Valsugana.

I malviventi, con l’utilizzo dell’esplosivo, hanno cercato di rubare le banconote contenute, la doppia blindatura ha impedito il colpo. Indagano i carabinieri di Borgo Valsugana.

Per entrare nella struttura dove è situato il bancomat, i ladri hanno utilizzato un piccone col quale hanno infranto e divelto la pesante vetrata di accesso, poi si sono introdotti e nei pochi minuti disponibili hanno tentato l’impossibile.

Negli ultimi mesi si sono verificati alcuni episodi simili nella stessa zona: a inizio settembre in un colpo al Bancomat di piazza Degasperi, sempre a Borgo Valsugana, erano stati sottratti 70 mila euro. Altri ventimila euro furono portati via dal bancomat della Cassa Rurale di Ospedaletto il 20 ottobre.

In breve

Pusher offre droga ai carabinieri in borghese: arrestato. Non proprio fortunato un aspirante spacciatore residente in Val di Cembra, che ha provato a vendere droga a due giovani che erano appena usciti da un locale di Cavalese e ha offerto loro della marijuana. I due, però, erano giovani Carabinieri in servizio alla Stazione di Cavalese, in quel momento in borghese perché liberi dal servizio, che hanno immediatamente chiamato i colleghi, fermando l’uomo.