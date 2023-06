Valsugana, minaccia madre e fratello e poi evade dai domiciliari

Posted on

I centri vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari dal 4 all’8 dicembre saranno aperti in via eccezionale dalle 6 alle 24 con l’obiettivo di arrivare a immunizzare oltre 100mila trentini Trento – Si punta a mettere in sicurezza la salute dei cittadini e la tenuta del sistema sanitario e a scongiurare possibili restrizioni in […]