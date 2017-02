Valsugana, l’Assesore Zeni incontra il territorio

Print This Post

La Comunità Valsugana e Tesino organizza un incontro pubblico con l’Assessore provinciale alla Salute e alle politiche sociali, Luca Zeni

Borgo Valsugana (Trento) – L’incontro/dibattito, dal titolo “Una società in salute. Salute e sanità in Trentino” si tiene martedì 21 febbraio alle 20.30 presso l’auditorium della Comunità, in piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana.

Amministratore di sotegno: gli incontir locali

Nelle prossime settimane, sempre in Valsugana e Tesino, si terranno cinque incontri rivolti alla popolazione per conoscere la figura dell’Amministratore di sostegno e comprenderne l’importanza e il significato nel supporto alle diverse situazioni di fragilità (anziani, malattie degenerative, dipendenze, disabilità, disturbi psichiatrici…).

Non è necessaria l’iscrizione, a esclusione degli assistenti sociali che parteciperanno ai primi due incontri, per i quali è stato richiesto l’accreditamento all’Ordine.

Giovedì 2 marzo alle 20.30

Castello Tesino, Palazzo Gallo, via Municipio vecchio 2

I servizi a supporto delle fragilità e la figura dell’amministratore di sostegno

Giovedì 9 marzo alle 20.30

Castelnuovo, Teatro comunale

L’amministratore di sostegno come risorsa per la persona con disabilità

Giovedì 16 marzo alle 20.30

Borgo Valsugana, APSP San Lorenzo e Santa Maria della misericordia, via per Telve 7

L’amministratore di sostegno nelle scelte sanitarie: il consenso informato

Giovedì 23 marzo alle 20.30

Borgo Valsugana, Sala rossa Comunità, Piazzetta Ceschi 1

Quando un Comune diventa amministratore di sostegno: come gestire collettivamente questo incarico

Martedì 28 marzo alle 20.30

APSP San Giuseppe, via alle Fonti 1

L’amministratore di sostegno nella delicata relazione con la persona fragile

Per info:

Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino

Tel. 333.8790383 – www. amministratoredisostegnotn.it