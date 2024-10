Valsugana, la Finanza scova un’officina meccanica abusiva

Il titolare era completamente sconosciuto al fisco. Sequestrati i macchinari e sanzione da migliaia di euro

Trento – L’officina meccanica che svolgeva prestazioni di manutenzione e riparazione di auto e moto in assenza dei requisiti necessari richiesti dalla legge. L’operazione è stata condotta dai finanzieri della tenenza di Borgo Valsugana. Sono state trovate attrezzature, strumentazioni, pezzi di ricambio e veicoli sottoposti a riparazione, oltre a 34.000 euro in contanti nascosti in cassette di sicurezza a forma di libri.

La normativa prevede che, per poter svolgere l’attività di “manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli “, sia necessaria l’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio. I militari hanno proceduto a sottoporre a sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, i macchinari necessari allo svolgimento dell’attività illecita e a contestare al titolare dell’officina la violazione che prevede una sanzione amministrativa da 5.164 a 15.493 euro. I Finanzieri hanno esteso anche il controllo alla posizione fiscale del meccanico “abusivo”, completamente sconosciuto al fisco, al fine di ricostruire il volume d’affari sottratto a tassazione.

In breve

Un incendio è scoppiato lunedì sera, verso le 20:30, in un attico nel centro storico di Bressanone. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse agli altri appartamenti ed edifici. Fortunatamente non si registrano feriti.