Valsugana, nuovo incidente a Ospedaletto. La Lega interroga su disagi e sanzioni a cittadini dopo il blocco del primo giugno

Le limitazioni di questi giorni non bastano ad evitare incidenti in Valsugana. Martedì mattina, nuovo incidente nel tratto tra Ospedaletto e Grigno con un mezzo pesante. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma notevoli sono stati ancora una volta i disagi al traffico

Ospedaletto (Trento) – Nuovo incidente aulk tratto trentino della Valsugana. Martedì mattina si è verificato un nuovo incidente poco prima delle 8. Tre le auto coinvolte ed un mezzo pesante. Si sta verificando la dinamica dello schianto. All’origine ci sarebbe però un tamponamento tra due auto dirette verso il Veneto.

Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. Sul posto sono intervenuti operatori del 118 e carabinieri di BorgoValsugana per ricostruire la dinamica dell’incidente. I feriti sono due giovani di 17 e 22 anni ed una donna di 35 anni.

L’interogazione sui disagi del primo giugno

Il consigliere provinciale della La Lega Nord, Maurizio Fugatti, chiede in una interrogazione alla Provincia:

1) “Se è vero che il giorno 1 giugno, quando si è ribaltato il camion cisterna, i vigili deviavano il traffico verso l’unica strada alternativa, cioè quella che passa per l’abitato di Ospedaletto;

2) Se è corretto che alcuni camion hanno rovinato dei poggioli in quanto non riuscivano a passare tra le case;

3) Se sì, chi pagherà i danni;

4) Se è vero che i vigili e la guardia forestale multavano gli automobilisti che hanno utilizzato la ciclabile, asfaltata e già a servizio di chi abita le frazioni, e che quindi poteva essere utilizzata, e soprattutto suggerita, quale strada alternativa per deviare il traffico;

5) In caso, chi ha dato ordine di multare gli automobilisti;

6) Quale il progetto previsto dall’assessore per la messa in sicurezza del tratto di cui sopra, che è stato presentato in consiglio comunale a Ospedaletto e in CDV e i cui lavori dovrebbero iniziare fine 2017 inizio 2018;

7) Quali i costi di tale progetto;

8) Quali i tempi di realizzazione;

9) Quali studi sono stati effettuati per verificare se tale progetto darà i risultati sperati di un aumento della sicurezza;

10) Se sono stati effettuati degli studi per verificare la possibilità di realizzare le 4 corsie e mettere uno spartitraffico per evitare frontali;

11) Per quanto riguarda il tunnel di Tenna, se vi sono progetti in essere”.