Valsugana, Donna truffata per 35 mila euro: voleva aiutare uno straniero che fingeva di trovarsi in difficoltà

I Carabinieri di Borgo Valsugana hanno denunciato un cittadino marocchino con l’accusa di avere truffato una donna per decine di migliaia di euro

Borgo Valsugana (Trento) – Secondo quanto hanno ricostruito i Carabinieri di Borgo, lo straniero, dopo aver lavorato per una coppia di contadini della Valsugana, ha iniziato a raccontare la sua vita fatta di gravi difficoltà in famiglia con un figlio morto per tumore, le spese mediche da pagare, i parenti in Marocco e molto altro.

I contadini trentini, si sono così decisi ad aiutare l’uomo prestando denaro in contanti ed assegni. Il marocchino però, dopo la prima volta, si sarebbe rivolto direttamente alla donna, chiedendo sempre più soldi, minacciando poi di non restituire quanto ricevuto.

La somma prestata sarebbe arrivata fino a 35.000 euro, all’insaputa del marito. Alla fine la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri. I militari hanno quindi identificato e denunciato il presunto truffatore, residente in Veneto che si trova in carcere per altri reati commessi.