Valsugana, dodici patenti sospese e una revoca

Dai Carabinieri di Borgo per guida in stato di ebbrezza

Borgo Valsugana (Trento) - Nelle ultime tre settimane sono state sette le sospensioni di patente, cui si aggiunge una revoca, per violazioni alle norme del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza, in seguito agli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana.

Altre cinque sospensioni sono state effettuate negli ultimi cinque giorni, tutti con alcolemie superiori a 1,50 grammi di alcol per litro e un’altra sopra i 2.