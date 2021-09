Valsugana: dal 13 settembre torna servizio ordinario

Posted on

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale hanno tempo fino al 15 dicembre per presentare domande di contributo per la realizzazione di attività di interesse generale. A disposizione vi sono 1.654.418 euro che, in base all’Accordo di programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono assegnati alla Provincia per […]