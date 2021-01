Valsugana riaperta dopo la frana a Grigno: nessun coinvolto

La massa si è staccata sabato sera 30 gennaio sulla Ss47, all’altezza di Grigno. Deviazione indicata in zona

Grigno (Trento) – In seguito al sopralluogo dei Vigili del Fuoco e dei geologi del Servizio Strade della Provincia, la statale è stata riaperta alle ore 11 di domenica mattina

La frana è finita sulla strada. E’ successo tutto intorno alle 22.30. Per rimuovere il materiale roccioso è stato necessario chiudere la Ss47 in entrambi i sensi. Il traffico era deviato sulla Provinciale 75 del Murello, ma questa strada non può essere percorsa dai mezzi pesanti.