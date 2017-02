Valsugana, Camion esce di strada: autista illeso (VIDEO)

Incidente senza gravi conseguenze mercoledì mattina prima delle 6 sulla superstrada della Valsugana

Borgo Valsugana (Trento) – Camion fuori strada, fortunatamente senza gravi conseguenze, mercoledì mattina nei pressi di Grigno in Trentino. Come documentano queste immagini inviate da un nostro lettore che si trovava in zona, l’incidente è avvenuto all’altezza dell’uscita di Grigno.

Un mezzo pesante di una ditta della Valle di Non, proveniente dal Veneto con direzione Trento, è uscito di strada, poco prima delle 6 del mattino, ribaltandosi a bordo strada e perdendo parte dei tronchi che trasportava.

Nessuna grave conseguenza per il conducente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Borgo e vigili del fuoco volontari con il supporto dei permanenti, che con l’autogrù hanno recuperato il camion.

