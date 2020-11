Valsugana, addio a Mariano Tommasini, ingegnere al Servizio tecnico del Comprensorio e poi in Comunità

Dolore in tutta la Valsugana per la scomparsa di Mariano Tomasini. L’ultimo saluto sabato 28 novembre alle 14.30 nella chiesa di Ospedaletto

Borgo Valsugana (Trento) – Dolore in Valsugana per la scomparsa di Mariano Tomasini, a 64 anni, per un male incurabile. Volto noto anche nel vicino Primiero per il suo impegno professionale come ingegnere, per oltre trent’anni responsabile del Servizio Tecnico del Comprensorio C3 prima e della Comunità di Valle Valsugana e Tesino.

Nel suo ruolo di funzionario, è stato anche la figura designata alla cabina di regia per il servizio rifiuti all’interno del Consiglio delle autonomie locali. Lo scorso anno aveva raggiunto la pensione, festeggiata insieme a tantissimi amici.

“La terribile notizia della sua scomparsa ci lascia attoniti e profondamente addolorati. Colleghi e amministratori hanno sempre avuto in lui un esempio straordinario di capacità, competenza e passione- scrive il presidente della Comunità Attilio Pedenzini, grande amico di Tomasini, a nome dell’ente di Palazzo Ceschi – lo ricorderemo per sempre con grande affetto e riconoscenza per averci accompagnato in un lungo tratto di strada senza mai farci mancare un sorriso o un incoraggiamento a superare anche i problemi più complessi, ma soprattutto senza farci mai mancare la sua amicizia.

Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di commiato nella consapevolezza che quanto di buono ci ha lasciato, ed è tantissimo, non andrà perduto nel tempo”.