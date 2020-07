Valle di Cembra, Bambino di 10 anni investito da furgone: è grave

Il piccolo era in bici e non avrebbe rispettato una precedenza

Trento – Un bambino di 10 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento con l’elicottero dopo essere stato investito da un furgone.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, che sono sul posto assieme al personale sanitario, il bambino, che era in sella ad una bici, non avrebbe rispettato la precedenza all’incrocio che nel paese di Valda, in Valle di Cembra, immette sulla strada principale. Proprio in quel momento è passato il mezzo che ha travolto il bimbo.

In breve

Due bandiere verdi e due bandiere nere per il Trentino nel nuovo rapporto di Carovana delle Alpi di Legambiente, che anche quest’anno ha assegnato i suoi vessilli ad attività imprenditoriali, associazioni, comunità, consorzi, Comuni e Regioni dell’arco alpino distintisi in positivo e in negativo in tema di sostenibilità. Una bandiera nera è stata assegnata al sindaco di Borgo Lares e alla Giunta provinciale di Trento per l’ampliamento dell’area sciistica di Bolbeno, con costruzione di una nuova seggiovia e raddoppiamento dell’impianto di innevamento artificiale a 600 metri con un investimento da 4 milioni di euro. Altra bandiera nera per il Comune di Cembra Lisignago, motivata dagli interventi “che hanno portato alla parziale distruzione di una fascia di praterie umide del lago Santo di Cembra e che, se completati, trasformeranno il lago in una piscina, stravolgendo vegetazione e paesaggio”. Premiata con una bandiera verde, invece, la determinazione dell’imprenditrice etiope Agitu Idea Gudeta, fuggita dal proprio Paese perché minacciata per il suo impegno contro il land grabbing, che ha fondato l’azienda “La capra felice” e alleva capre recuperando terreni demaniali abbandonati. Bandiera verde anche all’Apt Valsugana Lagorai per “la promozione di un turismo rispettoso dell’ambiente, dal progetto ‘Vacanze in baita’ alla valorizzazione degli alpeggi con l’iniziativa ‘Adotta una mucca’, e l’ottenimento della certificazione Gstc”.

Lo sviluppo dei mezzi di trasporto pubblici, un monitoraggio complessivo del traffico sui passi dolomitici ed una programmazione strategica comune con la vicina Provincia di Trento rappresentano le principali priorità del Dipartimento infrastrutture e mobilità nell’elaborazione di soluzioni per una mobilità sostenibile lungo i passi dolomitici. L’impegno comune per la realizzazione di queste soluzione è stato presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Plan de Gralba nel Comune di Selva Gardena al quale hanno preso parte l’assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider, il suo omologo trentino, Roberto Failoni, il vicesindaco di Selva Gardena, Ivo Insam, il sindaco di Livinallongo, Leandro Grones, ed il presidente di Dolomiti Superski, Sandro Lazzari.