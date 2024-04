Valle del Vanoi, torna sabato 4 maggio la staffetta “golosa” di paese in paese

Canal San Bovo (Trtento) – Ritorna il prossimo sabato 4 maggio, l’evento che ci porta a scoprire in modo originale i paesi della valle del Vanoi, cuore verde del Trentino. Si tratta di un percorso a tappe rivolto a tutti e caratterizzato da golosi punti di ristoro con molte sorprese. Modulo di iscrizione e regolamento sono scaricabili dal sito: www.usvanoi.it.

Il programma

Il ritrovo è previsto a Canal San Bovo presso il tendone delle feste alle ore 7.30 con successivo trasferimento alla partenza prevista per le ore 9.00 a Caoria. Si inizierà con una ricca colazione “tipica”. Poi di tappa in tappa, si toccheranno tutti i paesi con diverse deguistazioini sfiziose. L’arrivo è previsto in centro a Canal San Bovo, dove sarà preparato il pranzo per tutti i partecipanti. Non mancheranno durante tutta la giornata, giochi e intrattenimento anche per i più piccoli e nel pomeriggio musica e divertimento per tutti.