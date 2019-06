Valle del Vanoi, SP 79 Ronco: Vigili del fuoco e Addetti Servizio Gestione Strade PAT in azione venerdì sera per un albero caduto sulla strada

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

E’ accaduto sulla strada provinciale 79 del Brocon in località “Boaleti”, ad un chilometro da Ronco Fosse. Poco prima era passata un’auto. Nessuno è rimasto coinvolto

Ronco (Trento) – Vigili del fuoco del Vanoi e addetti del Servizio Gestione Strade della Provincia, in azione venerdì in tarda serata a Ronco nella Valle del Vanoi, per la caduta di un albero sulla sede stradale.

Fortunatamente nessuna auto è rimasta coinvolta, per pochi minuti. Poco prima era transitata infatti una vettura in zona.

Sul posto sono stati mobilitati in tarda serata, gli uomini del Servizio Gestione Strade PAT che hanno lavorato fino a tarda sera per liberare la strada, con il supporto di alcuni Vigili del fuoco di Ronco. L’invito è a prestare la massima attenzione, transitando in zona, soprattutto nelle giornate di forte vento o di maltempo.

Ad ottobre infatti, la tempesta Vaia aveva provocato notevoli danni in tutta l’area di Ronco – oltre alle varie frazioni del Vanoi – e in particolare sulla sp79, rimasta chiusa diversi giorni per la caduta di diversi alberi.