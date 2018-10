Valle del Vanoi, da novembre il dottor Giuliano Bonet cesserà il servizio: in arrivo le lettere dell’Azienda sanitaria, in breve tempo sarà sostituito

Connect on Linked in

Le lettere dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari della Provincia di Trento sono arrivate in questi giorni nelle case dei residenti nella Valle del Vanoi. Numerose le richieste di chiarimento giunte in queste ore per capire che cosa accadrà nei prossimi mesi. Ecco i medici disponibili in zona in questo periodo

di Christian Zurlo

Canal San Bovo (Trento) – La notizia era nell’aria da diversi mesi. Tutti sapevano in valle che dopo tanti anni di onorata carriera il dottor Giuliano Bonet – medico di medicina generale da lungo tempo nel Vanoi e stimato professionista – avrebbe lasciato il suo incarico, per il meritato riposo. Non sarà facile abituarsi alla sua assenza, questo è certo per tutti.

La comunicazione ufficiale

L’ufficialità è arrivata però all’improvviso, con una lettera dell’APSS trentina, inviata lo scorso 12 ottobre e giunta nelle case degli utenti del Vanoi mercoledì 17 ottobre. In molti si sono chiesti che cosa accadrà ora? Il dottor Giuliano Bonet sarà sostituito da un nuovo medico? Quali sono i colleghi disponibili dal primo novembre in zona Primiero – Vanoi?

Nella lettera dell’APSS si informa infatti che: “In data 1 novembre (ultimo giorno lavorativo 31 ottobre) il dottor Giuliano Bonet cesserà il servizio. Si invitano quindi gli utenti ad effettuare una scelta medica tra i medici di medicina generale aventi posti disponibili, presso l’ufficio anagrafe sanitaria del Servizio territoriale – Ambito Primiero a Tonadico (Tel. 0439/764 444). Le sedi ambulatoriali, gli orari nonchè la disponibilità dei medici operanti a Primiero sono visibili sul sito www.apss.tn.it – servizi online alla voce “ricerca medici di medicina generale” (in basso la lettera integrale inviata da Apss).

In arrivo un nuovo medico

Per la sostituzione definitiva del dottor Giuliano Bonet serviranno alcuni mesi, poichè proprio nei giorni scorsi è stato pubblicato sul BUR (Bollettino Ufficale della Regione) l’elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l’Assistenza primaria.

Tra questi, è presente anche la zona di Canal San Bovo, con Grigno (che attende da tempo) e Levico. Quindi è certo che nei prossimi mesi il medico di base nel Comune di Canal San Bovo sarà sostituito con un nuovo collega. La procedura è già stata avviata, sono necessari i tempi tecnici per l’assunzione di una nuova figura.

Per ora quindi, come indicato nella lettera inviata da APSS, è possibile recarsi presso uno dei medici di base di Primiero elencati sul sito dell’Azienda, dopo aver comunicato la propria scelta al locale Distretto con relativa tessera sanitaria. Da una verifica effettuata sul portale della sanità trentina, risultano disponibili in questo momento in zona – per numero di assistiti – i seguenti medici:

dottor Flaviano Jang

dr.ssa Liliana Kinspergher;

dr. Claudio Ardenghi (da novembre con recapito a Canal San Bovo tre giorni alla settimana);

dr. Cristiano Piechele

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al Distretto sanitario locale di Tonadico (Primiero) al numero di telefono 0439/764 444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16.

La lettera inviata da APSS