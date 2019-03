Valle del Vanoi, Infortunio non grave per un boscaiolo in Val Zortei: si è tagliato con la motosega

Connect on Linked in

Intervento dei sanitari del 118 con il supporto dell’elicottero mercoledì mattina a Zortea nella Valle del Vanoi per un boscaiolo ferito

Zortea (Valle del Vanoi/Trento) – Ancora un ferito nei boschi del Trentino. Dopo il grave incidente di Predazzo, altro infortunio sul lavoro – in questo caso non grave – per un boscaiolo 44enne primierotto impegnato in lavori di disboscamento in Val Zortei, nei pressi di Zortea, nel comune di Canal San Bovo.

L’allarme è scattato mercoledì mattina poco dopo le 10. Il giovane – che operava per una ditta boschiva locale – ha riportato ferite e traumi non gravi mentre stava lavorando con la motosega. E’ stato trasferito in paese dove è stato soccorso dall’ambulanza.

Da Trento è arrivato invece in pochi minuti l’elicottero che ha sbarcato l’equipe medica sui prati di Zortea, poco distante dalla chiesa. Fortunatamente però, il boscaiolo ferito è riuscito a rialzarsi autonomamente dopo i primi soccorsi. E’ stato trasferito in ospedale per le cure del caso.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente da parte dei Carabinieri di Imèr, arrivati sul posto con gli uomini della Guardia Forestale . A Zortea, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Canal San Bovo per il supporto all’eliambulanza.