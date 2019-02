Valle del Vanoi, incendio boschivo a passo Gobbera: sotto controllo grazie all’elicottero

Connect on Linked in

L’intervento del Nucleo elicotteri ha evitato che le fiamme si propagassero

Passo Gobbera (Trento) – Sotto controllo dal tardo pomeriggio di lunedì, l’incendio boschivo scoppiato a passo Gobbera nel Vanoi.

Sul posto sono intervenuti oltre 30 Vigili del fuoco da Canal San Bovo e da Imèr – coordinati dai comandanti Walter Orsingher e Alfio Tomas – con il supporto fondamentale dell’elicottero giunto da Trento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e gli uomini della Forestale.

L’intervento è stato particolarmente complicato a causa dei molti alberi a terra, sradicati dal maltempo di fine ottobre.

Accertamenti in corso sulle cause del rogo, che potrebbe essere partito in seguito ad alcuni interventi in corso, sul linea elettrica ad alta tensione.