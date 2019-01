Valle del Vanoi, dal 7 gennaio sarà la dottoressa Callegaro a sostituire Bonet. Continua anche l’ambulatorio del dottor Ardenghi (ORARI E RECAPITI)

Print This Post

Sarà la dottoressa Callegaro a sostituire Bonet con recapiti nelle frazioni. Proseguirà anche l’ambulatorio del dottor Claudio Ardenghi a Canal San Bovo

Canal San Bovo (Trento) – Da lunedì 7 gennaio, sarà la dottoressa Camilla Callegaro a prendere il posto del dottor Giuliano Bonet a Canal San Bovo, in qualità di “medico di medicina generale”. La dottoressa Callegaro ha 33 anni, è originaria di Mestre (Venezia) ed è residente a Mezzano. E’ stata designata come nuovo medico titolare di Canal San Bovo dopo Bonet.

Inizierà a lavorare nel Vanoi dal 7 gennaio e la sua attività, come avveniva anche precedentemente, si articolerà sia presso l’ambulatorio di Canal San Bovo, in Via Roma, sia presso gli ambulatori delle frazioni del Comune.

“Fa piacere – evidenzia il sindaco di Canal San Bovo, Albert Rattin – che a prendere servizio sia una professionista giovane e residente in zona e apprezzo molto la sua sensibilità verso il nostro territorio, dimostrata sin da subito con l’immediata attivazione del servizio anche negli ambulatori delle frazioni. Auguro alla dottoressa Callegaro buon lavoro. Sono sicuro che farà bene e saprà raccogliere e coltivare la grande e preziosa eredità lasciata dal dottor Bonet”.

Proseguirà inoltre, solo nell’ambulatorio centrale di Canal San Bovo, anche l’attività del dottor Claudio Ardenghi che in questi mesi ha fornito all’intera comunità del Vanoi un servizio fondamentale nel periodo di sede vacante.

Di seguito gli orari dettagliati di ambedue i medici che operano in zona, con i recapiti nelle frazioni a partire dal prossimo lunedì 7 gennaio.

Orari dott.ssa Camilla Callegaro Recapito Ambulatorio Canal San Bovo Tel. 0439/719051 Canal San Bovo (ambulatorio) lunedì dalle 9 alle 12 – mercoledì dalle 9 alle 12 – giovedì dalle 14 alle 16.30 e venerdì dalle 10.30 alle 12.30 Caoria (ambulatorio) martedì dalle 9 alle 10.30 Ronco (ambulatorio) martedì dalle 11 alle 12.30 Prade (ambulatorio) secondo e quarto venerdì del mese, dalle 9 alle 10