Valle del Sarca, Base jumper perde la vita dopo essersi lanciato dal monte Casale

Un base jumper di nazionalità tedesca ha perso la vita dopo essersi lanciato dal monte Casale insieme ad altri due compagni. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 12 dai compagni di lancio che, all’atterraggio, non hanno visto arrivare il terzo componente del gruppo

Trento – Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto all’elicottero di effettuare un sorvolo. Dopo alcuni minuti l’equipaggio è riuscito ad individuare una vela aperta nel bosco, 200 metri sopra il ponte del Gobbo, tra Sarche e Pietramurata.

Il Tecnico di elisoccorso è stato verricellato sul posto ma per il base jumper non c’era ormai nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata con il supporto di un operatore della Stazione di Riva del Garda, portata al campo sportivo di Pietramurata e affidata al carro funebre.

Dolomiti di Brenta, intervento lungo la via Phillitis Scolopendrium sulla Corna Rossa

Un alpinista è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere precipitato per circa dieci metri da primo di cordata, al secondo tiro della via Phillitis Scolopendrium sulla Corna Rossa (Dolomiti di Brenta). Nella caduta, l’uomo ha sbattuto contro la roccia, rompendo il casco. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.15 da una cordata vicina.

Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione Madonna di Campiglio si portavano in piazzola. Il tecnico di elisoccorso è stato verricellato sull’infortunato con l’equipe medica. Dopo essere stabilizzato e imbarellato, l’infortunato è stato verricellato a bordo dell’elicottero è trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Nel frattempo l’elicottero ha elitrasportato in quota anche la guardia attiva del Soccorso Alpino di turno a Madonna di Campiglio, per accompagnare il compagno di cordata a valle.

In breve

Incidente mortale sulla Cima di Quaire, montagna che si trova tra la val Sarentino e il lago di Valdurna. La vittima è Georg Heiss, un pastore di 68 anni che stava badando al suo gregge. L’uomo, per motivi ancora da accertare, sarebbe precipitato per 150 metri. Una caduta che non gli ha lasciato scampo. L’uomo è morto sul colpo. A lanciare l’allarme è stata la moglie che non lo ha visto tornare a casa.

Maratona dles Dolomites: due ciclisti in gravi condizioni. Un uomo è caduto a Passo Sella riportando un trauma facciale. Un altro ha avuto un infarto sul Falzarego.Stagni e Maltha vincono la Maratona dles Dolomites. Trentacinquesima edizione della granfondo che si snoda tra le valli dei Monti Pallidi. Ottomila partecipanti. Due domande su tre respinte.

Sopravvissuto a sette giorni senza cibo e con la sola, pochissima, acqua, caduta con un temporale estivo che ha rimpinguato un torrentello che scorre accanto al crepaccio dov’era prigioniero. E’ la storia di Gianpaolo Baggio, ingegnere di 31 anni, di Torreano (Udine), ritrovato dall’elicottero dei vigili del fuoco. Era bloccato da sabato scorso in uno stretto dirupo, da cui non poteva risalire.

Si è concluso intorno alle 22.20 di sabato un intervento per soccorrere un biker di nazionalità tedesca del 1969 in Trentino. L’uomo era in mountain bike e stava praticando downhill sul monte Brione (Riva del Garda), quando è caduto a terra, procurandosi diversi traumi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 20.30.

Nella giornata di sabato, l’Area operativa Trentino meridionale è intervenuta intorno alle 12 sul sentiero Busatte Tempesta (Nago Torbole) per un’escursionista con un trauma di caviglia. Gli operatori della Stazione di Riva del Garda hanno raggiunto l’infortunata, la hanno stabilizzata, imbarellata e trasportata con la barella portantina per circa 40 minuti, fino all’ambulanza.

Altro intervento intorno alle 14.45 per soccorrere un escursionista lungo il sentiero che porta al lago degli Speccheri (Vallarsa). L’uomo è scivolato sul sentiero ruzzolando lungo un pendio per circa 5 metri, procurandosi possibili politraumi all’arto inferiore e alla spalla. Cinque operatori della Stazione Vallagarina hanno raggiunto l’infortunato a piedi in circa 30 minuti, lo hanno stabilizzato, imbarellato e trasportato con la barella portantina in una zona meno boscosa e più aperta, per consentire all’elicottero di Bolzano di recuperarlo con il verricello e trasferirlo in ospedale.