Valle del Chiese, cavallo travolge gruppo di persone: quattro feriti

E’ successo alla fine della sfilata durante la “desmalgada” a Boniprati, vicino a Pieve di Bono nel Trentino sud occidentale

Pieve di Bono (Trento) – Alla fine della sfilata un cavallo imbizzarrito ha travolto alcuni spettatori. Sul posto si sono subito attivati gli operatori del soccorso sanitario e i Vigili del fuoco della zona. Quattro persone ferite, soccorse da due ambulanze, auto sanitaria ed elicottero. È il bilancio di quanto avvenuto domenica in tarda mattina sull’Altopiano di Boniprati, in Valle del Chiese. E’ successo tutto alla fine della sfilata durante la “desmalgada”. Una persona sarebbe grave ma non in pericolo.