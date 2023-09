Primiero, incontro con Francesco Valduga e i candidati Faoro e Cemin di Campobase: venerdì 15 settembre alle 20.30 in Sala Negrelli della Comunità

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni provinciali del 22 ottobre in Trentino

Primiero (Trento) – Venerdì 15 settembre alle 20.30 presso la Sala Negrelli della Comunità a Tonadico, si terrà la presentazione dei candidati locali di Campobase, insieme al candidato Presidente Francesco Valduga. A Primiero in lista con Campobase ci sono: Elisa Faoro, responsabile del Servizio Affari Generali Comunità di Primiero, ma anche volto noto del volontariato locale e presentatrice del Coro Sass Maor. Claudio Cemin – originario di Siror – è invece un noto cardiologo, dirigente medico dell’Ospedale di Rovereto, membro del direttivo di Campobase Trentino.

Parteciperà all’incontro, anche Francesco Valduga, noto oncologo trentino, già sindaco di Rovereto e oggi candidato presidente alle Provinciali 2023 per l’Alleanza Democratica ed Autonomista di centrosinistra. “Oggi non basta rilanciare quanto raggiunto nei periodi antecedenti – spiegano i promotori del progetto politico – ma è necessario ricostruire e ripensare il progetto politico, sociale ed economico del nostro territorio. Davanti a noi, infatti, si intravedono non poche fragilità e debolezze, non tutte nuove, messe ancora di più in evidenza dai colpi del virus, dalla crisi economica e dalla guerra. Va anche rielaborata la nostra specialità, che, anche se fondata su una storia di accordi internazionali e bilaterali fra Italia e Austria, ha tuttavia sempre bisogno di riaffermarsi anche di fronte alla prospettiva di autonomie differenziate nelle altre regioni italiane. Ciò in un periodo di declino del nostro senso di comunità e specialità”.