Valdobbiadene, all’Antica Fiera di San Gregorio a spasso con i lama 11/12/13 marzo

Connect on Linked in

A Villa dei Cedri una sorpresa per grandi e piccoli: ci saranno lama e alpaca di Elena Vanzin e Mario Piccolo

NordEst – All’Antica Fiera di San Gregorio si presenta questa nuova attività per il turismo green, il trekking con i lama (già utilizzati in molte aree prealpine) presto a disposizione per la scoperta del monte Cesen. “Una emozionante alternativa alla solita passeggiata – spiegano gli ideatori – per dare la possibilità a tutti di conoscere questi splendidi animali, che con la loro pacatezza ci fanno vivere a pieno la natura”.

Da maggio sarà una delle attrattive stabili presente a Pianezze: da qui partiranno le escursioni per gruppi, da 7 a 20 persone. Un progetto che si inserisce nelle iniziative di valorizzazione di Pianezze e Monte Cesen che Valdobbiadene sta portando avanti.

“Va chiarito che i lama non si cavalcano, i lama sono animali che accompagnano lentamente il nostro cammino – spiega Elena – trasmettendo tutta la loro tranquillità. Ci aiuteranno a trasportare prodotti tipici locali, vino, formaggi, salumi che degusteremo con i nostri ospiti nelle varie tappe della passeggiata che da Pianezze di porterà a conoscere le varie malghe de Monte Cesen”. Ma è vero che i lama sputano? “I nostri sono ben educati, sputare è nella loro natura. Sanno che non possono farlo verso le persone e sono molto ubbidienti. Tra loro, devo ammetterlo, lo fanno ancora”.

Fiera di San Gregorio 2017 a Valdobbiadene – dall’ 11 al 13 marzo

Fiera di San Gregorio 2017 a Valdobbiadene

dall’11 al 13 marzo – Piazza Marconi e le vie del centro Ogni anno questa importante rassegna fa confluire a Valdobbiadene moltissimi visitatori e turisti. L’appuntamento con la tradizionale e secolare Fiera di San Gregorio si rinnova quest’anno dall’11 al 13 marzo.

Per l’occasione, presso Piazza Marconi e le vie del centro verrà allestita una mostra-mercato dedicata non solo agli attrezzi agricoli, ma anche alla degustazione ed alla vendita dei prodotti locali.

In piazza Marconi si troverà una fornita Enoteca di Valdobbiadene Superiore DOCG delle aziende vinicole valdobbiadenesi. Sono in programma inoltre spettacoli, intrattenimenti vari ed un luna park. La fiera, attesissima per chi opera nel settore agricolo, viene allestita una vasta esposizione di attrezzature agricole, macchinari e tutte le novita del settore.

Ma la mostra mercato non si limita solo all’esposizione dei macchinari ma anche alla degustazione e vendita dei prodotti tipici locali presentate direttamente dai produttori. L’antica fiera di San Gregorio e diventata un appuntamento fisso che ogni anno raccoglie sempre più visitatori.