Valdastico, variante Pup: Consiglio provinciale Trento in aula con 1.872 ordini del giorno

Appuntamento martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30, giovedì pomeriggio

Trento – ​​​Si torna in aula. L’argomento è quello della variante al Pup per l’introduzione del corridoio est prevista dal ddl 37 dell’assessore Mattia Gottardi. La situazione da cui si riprende, si ricorderà, è quella di stallo: l’opposizione ha depositato, nel corso della lunghissima discussione generale sul disegno di legge, 1.914 proposte di ordine del giorno. La decisione del presidente del Consiglio Claudio Soini di abbinare per quanto riguarda la sola discussione generale le podg che trattano di argomenti identici o strettamente connessi ha snellito i tempi dei lavori, ma la strada verso il voto del ddl rimane in salita.

Durante la scorsa settimana sono stati votati e respinti in totale 42 ordini del giorno: ne rimangono dunque 1.872 da affrontare. Si rammenta che nelle dichiarazioni di voto può intervenire per 5 minuti un consigliere per ogni gruppo. Il testo di Gottardi è stato sottoposto a un lungo iter partecipativo e non può essere emendato. Si torna quindi nell’emiciclo di piazza Dante con il tema per la terza settimana in ottobre.

Martedì 22 ottobre e mercoledì 23 il Consiglio si riunirà dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30. Giovedì 24 ottobre la discussione sul ddl 37 si svolgerà solo nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30.

Nell’approfondimento, lo schema riassuntivo delle ragioni del sì e degli argomenti dei contrari al completamento della Valdastico pubblicato sull’edizione 293 di Consiglio provinciale Cronache appena uscita​.

In breve