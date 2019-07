Valdastico: no da Consiglio comunale di Rovereto

Connect on Linked in

Approvata mozione contro uscita a sud del capoluogo lagarino

Rovereto – Il Consiglio comunale di Rovereto dice no al progetto per l’uscita dell’autostrada Valdastico A31 a sud del capoluogo lagarino.

Nella notte il Consiglio, con 23 voti a favore e uno contrario, ha approvato una mozione che appoggia la richiesta dei comitati ‘No Valdastico’ contenuta in una petizione che ha già raccolto più di 2.000 firme.

Unico voto contrario quello del consigliere leghista. La proposta di innesto dell’A31 a Rovereto sud era stata formulata dalla giunta provinciale guidata da Maurizio Fugatti.

In breve

Trento, Bolzano e Baviera uniti contro la criminalità di confine. Per il Brennero passano sempre più droga, migranti clandestini, armi e prodotti petroliferi di contrabbando. Il corridoio del Brennero è sempre più un asse strategico per la criminalità organizzata. Dall’Italia alla Germania è sempre più frequente il collegamento con attività criminose e mafia. Non sarà un vero e proprio allarme ma le Procure di Trento, Bolzano e di Monaco di Baviera stanno raccogliendo informazioni preoccupanti sullo svilupparsi delle nuove frontiere della criminalità ed hanno per questo deciso di creare una specie di task force che possa velocizzare e rendere più efficaci le operazioni di indagine e di intervento sui tre territori.

Colpo di calore, operaio trentino ricoverato. Un uomo di 37 anni è stato soccorso mercoledì in seguito alle conseguenze di un colpo di calore. E’ successo a Scurelle, in Valsugana. Stava lavorando su un tetto, quando sì è improvvisamente sentito male. Subito sono scattati i soccorsi e da Trento è stata fatta intervenire l’equipe medica, giunta sul posto con l’elicottero. Fortunatamente le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi, ma è stato comunque trasportato al Santa Chiara. In Trentino la temperatura massima si è registrata a Rovereto, dove sono stati sfiorati i 38 gradi. Per effetto dell’umidità la temperatura percepita è stata di 44 gradi, secondo quanto conferma Meteotrentino.