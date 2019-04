Valdastico, governatore Fugatti: ‘Ipotesi uscita a Terragnolo o in Vallarsa’

Print This Post

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, è intervenuto in Consiglio provinciale sul tema della Valdastico nell’ambito del question time

NordEst – Il governatore Maurizio Fugatti ha detto di avere incontrato preventivamente i sindaci delle zone interessate all’ipotizzata uscita nei pressi di Rovereto sud, e ha comunicato che “da uno studio di sostenibilità emerge che il problema della sorgente dello Spino viene risolto perché il tracciato non toccherebbe la sorgente ma darebbe maggiori risorse idriche alle zone di Folgaria e degli altipiani”.

“Sia chiaro – ha aggiunto Fugatti – che si tratta comunque di un’autostrada e non di un giardino, ma il problema ambientale primario possiamo dire che viene rimosso. L’ipotesi è l’uscita con svincolo in territorio di Terragnolo con collegamento a Folgaria, senza escludere un’ipotesi di uscita sul territorio della Vallarsa”.

Fugatti, ha spiegato che ha già sostenuto in diverse occasioni la propria posizione sull’importante ricaduta dello sbocco della Valdastico a Rovereto sud. E’ stata fatta anche una valutazione tecnico economica ed avviato un percorso di verifica per introdurre in Valsugana un’area di alleggerimento tarsportistico con vignetta da applicare ai mezzi pesanti.

A fine marzo è stata convocata una riunione presso il Mit per dare seguito agli approfondimenti necessari per dare seguito a queste valutazioni.

