Valanghe, pericolo aumenta in quota dopo le ultime nevicate

Dove piove e c’è ancora tanta neve diventa marcato (grado 3)

Dolomiti – Il pericolo di valanghe in Trentino Alto Adige è in aumento a marcato (grado 3 in una scala da 1 a 5) in alcune zone nei momenti di maggiore rialzo termico e in altre a partire dalla notte, causa pioggia e neve. Le previsioni meteorologiche sono infatti di precipitazioni a partire dalla notte, nevose dai 2.200-2.600 metri di quota.

Specie sulle esposizioni settentrionali, dove c’è ancora molta neve la pioggia può fare aumentare l’attività valanghiva spontanea. Possibili valanghe possono distaccare tutto lo spessore del manto, diventando pericolosamente grandi. Alle quote molto alte dai siti rocciosi soleggiati nel corso della giornata sono possibili valanghe a debole coesione.

Localmente va fatta attenzione ai nuovi accumuli eolici che si sono formati col vento forte da sud.