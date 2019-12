Valanga val d’Ultimo, scialpinista trentino estratto vivo, è fuori pericolo

Posted on

Dati regionali del rapporto ‘Civico 5.0’ di Legambiente Trento – Oltre 22.000 edifici in Trentino Alto Adige, il 10,6% del totale, sono in cattiva conservazione, con conseguenti sprechi energetici e bollette più salate per i consumatori. Il dato è contenuto nel rapporto di Legambiente ‘Civico 5.0’, presentato oggi sul ‘TrentoVerde’ in stazione ferroviaria a Trento […]