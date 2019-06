Valanga travolge spedizione italiana in Pakistan: morto uno dei tre alpinisti pachistani, ferito un italiano

Print This Post

Una valanga ha colpito una spedizione italiana ad un’altitudine di circa 5,300 m nella Ishkoman Valley, nel distretto di Ghizar, lunedì mattina presto

NordEst – Quattro italiani e tre pakistani sono rimasti coinvolti ma al momento non si sa quante vittime ci siano. A renderlo noto è Everest Today sul suo account Twitter, citando Anna Piunova, capo redattore del sito russo mountain.ru.

Nessun italiano risulta tra le vittime della valanga caduta stamane in Pakistan: secondo quanto riferito da fonti dei soccorritori, l’unica vittima è uno dei tre alpinisti pachistani membro della spedizione, Imtiaz, nella valle di Shimshal. Alcuni tra i sei sopravvissuti sarebbero però rimasti feriti: tra questi il capo spedizione, Tarcisio Bellò, che avrebbe riportato delle fratture. Gli altri membri della spedizione sono: Luca Morellato, David Bergamin e Tino Toldo.

I pakistani sarebbero Nadeem, Shakeel and Imtiaz. L’esercito pakistano sta organizzando una missione di soccorso con gli elicotteri che purtroppo non inizierà prima di domani a causa del maltempo, si legge in un post.