Valanga travolge due alpinisti austriaci a Cima Vertana

I due giovani sono in pericolo di vita

Bolzano – A Cima Vertana sul massiccio dell’Ortles si è staccata una valanga che ha travolto due giovani che stavano arrampicando sul ghiaccio. I due 30enni austriaci si sono riusciti a liberare dalla neve, ma sono rimasti alla base della parete Nord per diverso tempo e pertanto rischiano la vita per ipotermia. Uno dei due ha poi lanciato l’allarme. Sono intervenuti l’elicottero Pelikan 3 e il soccorso alpino di Solda.

L’incidente si è verificato a 3.400 metri di quota. I due scalatori sono stati travolti dalla valanga poco prima di arrivare in cima alla parete Nord. Travolti, sono rimasti alla base della parete per un tempo che loro stessi non hanno saputo definire, prima di riaversi e poter lanciare l’allarme. A meno 10 gradi di temperatura è stato comunque un periodo di tempo troppo lungo per uscirne illesi. I soccorritori li hanno trovati in stato di forte ipotermia. Sono durati a lungo i trattamenti di pronto soccorso che hanno dovuto adottare per poterli trasportare in sicurezza. I due uomini ora si trovano in rianimazione all’ospedale di Bolzano. Sono in pericolo di vita.