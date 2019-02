Valanga su statale Brennero in Tirolo: neve e maltempo su tutto il NordEst. Allerta arancione e blocchi stradali anche nel Bellunese

Una valanga ha investito un’autovettura. Maltempo e disagi in tutto il NordEst

NordEst – L’auto stava transitando sul tratto austriaco della statale del Brennero, tra gli abitati di Schoenberg e Matrei. Il guidatore è rimasto illeso. La slavina, di un fronte dieci metri, si è staccata da un pendio che sovrasta la strada, spingendo l’auto verso il guardrail. La commissione valanghe e il servizio strade del land Tirolo erano già sul posto per valutare la situazione. La strada ora è chiusa al traffico in entrambi le direzioni.

Attesi oltre 80 cm sulle Dolomiti

Nevica dalla prima mattina di venerdì anche a Trento, soprattutto nei sobborghi in quota e il Comune informa che i mezzi spargisale sono in funzione dalla notte. Dalle 9 sono al lavoro anche le lame spazzaneve: 8 in città e 30 nei sobborghi. La polizia locale è presente non solo nei due presidi previsti dal piano neve – alla rotatoria di via Berlino, vicino al parcheggio ex Zuffo e sulla statale 57, prima della galleria di Martignano – ma anche sulle salite per Sopramonte, Villazzano e Meano. Gli agenti hanno fermato alcuni mezzi pesanti invitando i conducenti a montare le catene in modo da prevenire problemi e intasamenti del traffico.

Nelle prossime 24 ore sulle Doloomiti sono attesi fino a 80 cm di neve. Le maggiori precipitazioni sono previste nelle zone che quest’inverno hanno registrato solo scarsissime nevicate. La protezione civile ha proclamato lo stato d’allerta, il pericolo valanghe nelle prossime ore raggiungerà il livello quattro di cinque.

Allerta maltempo nel Bellunese

La perturbazione ha fatto scattare la fase di allerta arancione: dopo la tempesta di fine ottobre il territorio è stato completamente trasformato e nessuno può prevedere perfettamente come si comporteranno i versanti montuosi pieni di alberi schiantati.

La Prefettura ha deciso di attivare un sistema di controllo per le auto con personale che verificherà le dotazione invernali sui mezzi in transito (pneumatici invernali o catene a bordo). Chi ne sarà trovato sprovvisto dovrà tornare indietro.

Lo ha deciso il Comitato operativo viabilità, convocato in Prefettura con polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, Anas, Veneto strade e Arpav. I controlli saranno effettuati sul Boscon, a Fortogna, Caralte, La Muda, Anconetta, Fener, Fenadora e alle due uscite dell’autostrada.