Valanga sul Lagorai: scialpinista illeso grazie ai compagni, mobilitato Soccorso alpino dal Tesino e Vanoi con elicottero

Posted on

Dopo l’allerta diffuso nei giorni scorsi nel Bellunese, sono arrivati in questi giorni anche a molte aziende del Trentino i bollettini ‘truffa’ che invitano a pagare somme non dovute. La Camera di commercio ha segnalato più volte la questione, ricordando di non pagare i bollettini, poichè il diritto annuo viene saldato attraverso il pagamento telematico. […]