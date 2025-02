Elisoccorso in azione sabato mattina dopo le 11 con tecnici del soccorso alpino

In aggiornamento

Passo Rolle (Trento) – Elicottero e soccorso alpino mobilitati sabato mattina dopo le 11 per una valanga segnalata a Rolle, su cima Costazza. Verifiche in corso per capire se sono rimaste coinvolte persone.

Poco prima, in mattinata, l’elisoccorso era intervenuto anche a cima Folga per il recupero di una scialpinista con un trauma non grave da caduta.