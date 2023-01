Valanga in Val Gardena: gravissimo un carabiniere, elitrasportato a Bolzano

Posted on

Una nuova crisi finanziaria potrebbe avere origine dall’Italia Why Italy Could Be the Epicenter of the Next Financial Crisis NordEst (Adnkronos) – E’ quanto si legge sul ‘New York Times‘ secondo il quale gli ingredienti ci sono tutti: una grande quantità di debito discutibile; banche deboli; un governo irregolare e un’economia considerevole in grado di infliggere […]