Val Venegia, servizio navetta sospeso. Operativo bus verso Val Canali

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

In seguito ad alcuni problemi tecnici, il rifugio Mulaz non potrà prolungare l’apertura in quota nei prossimi due weekend del mese di ottobre e così anche le altre strutture della Val Venegia saranno chiuse

Primiero (Trento) – La Comunità di Primiero informa quindi che non sarà più attivo il servizio di bus navetta per la Val Venegia, che era stato previsto per il weekend del 6/7 ottobre e del 13/14 ottobre. Solo nei primi due weekend del mese di ottobre, rimane invece ancora operativo il servizio gratuito di bus navetta verso la Val Canali con gli stessi orari e le stesse fermate.

In questo periodo sono aperti anche gli impianti di risalita di San Martino di Castrozza che quest’anno hanno prolungato la stagione: saranno in funzione il 6-7 ottobre e il 13-14 ottobre. sono aperti anche gliche quest’anno hannosaranno in funzione

In questi fine settimana, i rifugi alpiniCanali “Treviso”, Pradidali, Rosetta, Velo della Madonna resteranno invece aperti per accogliere i trekker sull’Altopiano delle Pale con una serie di eventi speciali in cui la protagonista assoluta sarà la montagna.

In breve

Consiglio Comunità di Primiero, opere future e bilancio consolidato: ecco come sarà la nuova galleria Pala Rossa lungo lo Schenèr (PROGETTO)

E’ attivo a Primiero il “Centro Ascolto Anziani e familiari” (TUTTE LE DATE)

Sale pubbliche della Comunità di Primiero, Nuovo regolamento (MODULI)