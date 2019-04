Val Senales, sulle nevi della primavera altoatesina lo spettacolo non finisce mai (PROGRAMMA)

Print This Post

In centinaia alla manifestazione di Ö3-Pistenbully. Ritmo e sport in un intreccio che ha saputo sorprendere, a 3.200 metri, esperti sciatori e famiglie

Val Senales (Bolzano) – Sono saliti in funivia, hanno proseguito in seggiovia e poi sugli sci, ma anche a piedi, alla corte dell’imponente ghiacciaio della Val Senales. Ad oltre 3.200 metri, una giornata di musica ma anche di grandi silenzi, tra nevi perenni e creste maestose. In centinaia hanno preso parte alla manifestazione austriaca “Ö3-PistenBully”.

Sul ghiacciaio il gatto delle nevi allestito come una consolle, con le performance del Dj austriaco Martin Domkar. Attorno alla postazione la musica ed il bar, “costruito” rigorosamente con ghiaccio e neve. Fuoco di bracieri, giochi di bambini, le piste dolci ed ardite a scivolare nel silenzio del cuore del ghiacciaio. Ciò che ha sorpreso è stata la natura dell’evento stesso.

Gran casse per ballare ma poi, sci ai piedi o semplicemente camminando, per tanti è stato possibile scoprire i molti volti di questa parte di Alto Adige. Preludio d’autore a quelli che saranno i prossimi eventi d’alta quota.

Hanno i nomi dei campioni della nazionale azzurra, con i Fisi Day’s, hanno il volto di uno storico campione, Pietro Vitalini, anche lui sulle nevi della Val Senales, hanno l’impronta della forza, quella della mente e del corpo, necessaria per affrontare la più estrema delle maratone, che porta il nome dell’uomo venuto dai ghiacci. La Ötzi Alpin Marathon vedrà atlete ed atleti impegnati in mountain bike, nella corsa e poi con gli sci d’alpinismo fino alla vetta del ghiacciaio.

Nel cuore della primavera della Val Senales

La stagione invernale si chiude con eventi in musica e colore, ma anche indossando bermuda e bikini, spalancando così le porte dell’estate sulla neve. Nei prossimi eventi grandi atleti nel solco di Vitalini. Lo sci diventa estremo: tempra e coraggio per la maratona più dura. Sport, divertimento e relax in attesa della grande estate sui ghiacci.

Dal 12 al 14 aprile 2019: Fisi in tour gran finale 2019. I campioni dello sci festeggiano la fine della stagione. Il 13 aprile incontro con le stelle del circo bianco.

Dal 26 al 28 aprile: Vitalini’s Day’s. Nel solco di Pietro Vitalini, la prova su pista della migliore tecnologia da indossare per grandi prestazioni.

27 aprile 2019: Triathlon estremo, Ötzi Alpin Marathon. Da Naturno al ghiacciaio della Val Senales:

gli atleti percorrono una distanza totale di 42,2 chilometri in mountain bike, scarpe da corsa e sci alpinismo, in un’unica gara. “Dalla fioritura al ghiacciaio” è lo slogan dell’evento. www.oetzi-alpin-marathon.com

28 aprile 2019: HOLI! Winter – Color festival on snow. La festa dei colori sulla neve

2 maggio 2019:Gara di sci: acciughe, bikini e bermuda race. La manifestazione più pazza sul ghiacciaio. La tuta da sci è un dettaglio: si indossa ciò che si vuole, immaginando che le creste siano mare e la neve onde senza fine

Dal 4 al 5 maggio: Gran finale di stagione. Senales Spring Break, due giorni di festa, per salutare l’inverno e tuffarsi nell’estate del ghiacciaio della Val Senales