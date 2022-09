Val Rendena: Uiltrasporti: “Studenti fumano eroina in corriera”

“Chiediamo a gran forza un intervento immediato”

Val Rendena (Trento) – “Come Uiltrasporti del Trentino non possiamo stare zitti nel ricevere continui solleciti d’intervento, quando si parla di droga sui mezzi pubblici. La preoccupazione è nostra e dei nostri colleghi, di Trentino Trasporti della Val Rendena, che portano gli studenti, dalle valli a Tione, le segnalazioni sono troppo frequenti.

Si dice che alcuni studenti fumano a bordo delle corriere e che l’autista viene avvolto da una scia di fumo, che potrebbe risultare nelle analisi del sangue, che l’autista viene sottoposto sistematicamente. Non si tratta di erba, fumo, o droghe leggere, qui si parla di eroina”. Lo scrive in una nota il segretario della Uil trasporti del Trentino, Nicola Petrolli.

“Ci chiediamo se alcuni ragazzi che per scherzo, provano a fumare quella schifezza, sono a conoscenza che potrebbero rimanere bruciati per tutta la vita. La generazioni dei nostri figli dovrebbero sapere queste cose, che con l’eroina è difficile la via del ritorno. Chiediamo a gran forza un intervento immediato da parte di tutte le forze, politiche scolastiche e dell’ordine per smantellare questa piaga, prima che prenda una brutta piega”, conclude Petrolli.