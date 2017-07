Val Rendena, Motociclista incrocia orsi: ferito in modo lieve

Connect on Linked in

Tra Iavrè e Darè. Uomo medicato a Tione e dimesso

Trento – Un incidente stradale ha coinvolto un motociclista che ha perso il controllo del mezzo, incrociando un’orsa con due cuccioli. E’ accaduto in Trentino, in bassa Val Rendena, tra Iavrè e Darè, quando gli animali hanno attraversato la strada.

La dinamica precisa, secondo quanto riferisce l’amministrazione provinciale, è in corso di accertamento.

L’uomo, che viaggiava in sella alla sua moto in direzione di Pinzolo, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Vigo-Darè ed è stato medicato all’ospedale di Tione e dimesso in serata.

Un sopralluogo della squadra di emergenza dei Forestali, col cane, ha verificato nella notte che non ci fossero orsi feriti vicino alla sede stradale. Non sono presenti tracce di sangue e con ogni probabilità l’orsa con i due cuccioli ha proseguito per la sua strada.

E’ stata ricontrollata la zona dell’incidente con la luce diurna anche ai fini di un’eventuale identificazione genetica dei plantigradi coinvolti.

