Val di Non, tornano i tradizionali appuntamenti: “Perdon di Sanzeno” 11-13 gennaio e Festa di S. Romedio 14-15 gennaio

Anche quest’anno torna la festa del grande taumaturgo ed eremita san Romedio

Val di Non (Trento) – Originario di Thaur, vicino ad Innsbruck, fu attirato in trentino presso Sanzeno dalla grande fama dei Ss. Martiri Sisinio, Martirio e Alessandro, testimoni della vita cristiana fino all’effusione del sangue nel lontano 397 D.C. Romedio si fermò nei pressi di Sanzeno intorno all’anno mille, di ritorno da un pellegrinaggio alla tomba dell’apostolo Pietro a Roma. Divenne qui un punto di riferimento per la gente del posto che accorreva a lui per consigli spirituali. Dopo la morte fu fatto santo a furor di popolo, tanta era la sua buona fama tra i fedeli che numerosi si recavano a chiedere grazie, sulla cima della roccia dove lui viveva e poi fu sepolto.

Il 15 gennaio di ogni anno, la comunità religiosa del santuario propone un percorso religioso lungo due giorni: il 14 sera è dedicato alla riflessione con l’ormai tradizionale “Cammino nella notte dalla Basilica di SanZeno fino a San Romedio. Si tratta di un pellegrinaggio adatto a tutte le età e animato da brevi spunti di riflessione.

Quest’anno, pensando alla Chiesa che ha dedicato grande attenzione al mondo giovanile, celebrando un sinodo apposta per loro, gli spunti partiranno dal pianeta giovani ma per rivolgersi però a tutti: “ La parola ai giovani: Parole per i giovani”. Saranno cinque le tappe corrispondenti ad altrettanti spunti di animazione che saranno curati a due voci da p. Giorgio, priore di s. Romedio in tandem col giovane filosofo romagnolo Gianmaria Beccari che da tempo si occupa di animare di contenuti e messaggi quelle che lui chiama passeggiate filosofiche.

Il santuario sarà illuminato da centinaia di lumini che in tale occasione gli conferiscono un’atmosfera particolarmente affascinante e suggestiva. A tale evento, che sempre si tiene, anche in caso di avverse condizioni climatiche, si registra una sempre più numerosa partecipazione. L’edizione scorsa ha visto la presenza di più di 1.200 persone, provenienti anche da lontano. Per partecipare non sono richieste iscrizioni o altre modalità: basta presentarsi alla partenza e unirsi al gruppo itinerante. Chi ha la possibilità può dotarsi di torcia elettrica. L’orario prevede il ritrovo per la partenza alle 19.30 presso la basilica di Sanzeno e l’arrivo all’eremo dopo circa due ore di cammino. Al termine verrà offerto a tutti thè caldo e vin brulè e, per chi desidera, ci sarà a disposizione la spola di un pulmino per il rientro. All’arrivo quest’anno ci sarà una piacevole accoglienza musicale curata da Gabriele Mongardi di Imola, cantautore ispirato al rapporto uomo– natura, inteso in senso esteriore ma anche come ricerca introspettiva dell’ambiente interiore della solitudine dell’uomo di oggi; dunque un percorso particolarmente adatto al contesto. Il giovane Gabriele Mongardi ha partecipato a varie edizioni di prestigiosi Festival ed ha recentemente pubblicato i primi due suoi album.

Martedì 15 gennaio verranno celebrate le tre S. Messe, destinate a ricordare le mirabili gesta del santo, previste in Santuario alle ore 9.00, 11.00 e 16.00. La funzione solenne delle ore 11.00 sarà presieduta da mons. Lauro Tisi arcivescovo di Trento, animata dal canto del Coro parrocchiale di Tassullo e alla presenza delle autorità civili.

Farà da cornice alla festa la tradizione del “pasto del pellegrino” che da oltre mezzo secolo viene riconosciuta nel piatto tipico delle trippe.

Per tutta la giornata del 15 gennaio, festa di s. Romedio, si potrà accedere all’Eremo di San Romedio tramite il servizio di bus navetta messo a disposizione gratuitamente – dalle 8.30 alle 17.30 – dalle Amministrazioni Comunali di Sanzeno, Predaia e Romeno.

La pia tradizione del “Perdon” di Sanzeno – nata dal privilegio che il pontefice Urbano VIII concesse nel 1644 ad alcune chiese fuori Roma, tra le quali appunto la Basilica di Sanzeno, di ricevere quelle indulgenze che si potevano solitamente ottenere visitando la Basilica di S. Pietro a Roma, si svolgerà quest’anno con il seguente programma: Inizio venerdì 11 gennaio in basilica alle ore 20.00 l’ormai tradizionale “Liturgia di guarigione delle memorie”, un percorso spirituale di preghiera e verifica della propria vita, liturgia animata dai canti del Gruppo Samuele; sabato 12 e domenica 13 ci sarà una s. Messa in più alle ore 14.30. I frati saranno a disposizione per le confessioni prima delle s. Messe.

Orario delle celebrazioni

Venerdì 11: ore 20.00 “Liturgia di guarigione delle memorie” (Basilica)

Sabato 12: S. Messa alle ore 14.30 (Basilica)

Domenica 13: S. Messe alle ore 10.30 e 14.30 (Basilica)

Lunedì 14: ore 19.30 – 21.30: “CAMMINO NELLA NOTTE”: pellegrinaggio a piedi da Sanzeno (Basilica) a S. Romedio (Sarà disponibile un pulmino per il rientro).

Martedì 15: Festa di S. Romedio. S. Messe: ore 9.00, 11.00 e 16.00.

La santa messa solenne delle ore 11.00 sarà presieduta dall’arcivescovo mons. Lauro Tisi, e animata dal canto del Coro parrocchiale di Tassullo.