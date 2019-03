Connect on Linked in

Trento – Mercoledì sera stava tornado a Trento, dopo aver trascorso la serata in valle di Non, con i genitori. Ma, mentre si trovava con la sua auto all’altezza di Maso Milano, sulla statale 43, la signora Tania Dalpiaz ha avuto un incontro ravvicinato con un orso.

La donna – ha riferito al quotidiano l’Adige – ha visto una sagoma scura avvicinarsi sempre più fino a scorgerla accanto all’auto, poi il plantigrado ha impattato più volte sul fianco destro dell’auto, danneggiandolo. Quindi l’animale si è allontanato.

La conferma del fatto è arrivata anche dai carabinieri di Cles, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco volontari ed ai forestali.

In breve

Contestazioni al Palazzo della Provincia a Trento durante il convegno «Donne e Uomini – Solo stereotipi di genere o bellezza della differenza?» pic.twitter.com/k54VcfL9Cj — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) March 22, 2019

Agente Polizia ferito a Trento. Ha aggredito un poliziotto con un coccio di bottiglia ferendolo al volto: un giovane nigeriano di 25 anni è stato quindi arrestato dalla polizia per resistenza e lesioni aggravate. È accaduto ieri pomeriggio in piazza Dante a Trento, sul lato che si affaccia lungo via Gazzoletti, dove una volante della polizia è intervenuta dopo che era stata segnalata una violenta lite tra due uomini di origine africana. Gli agenti si sono immediatamente adoperati per separare i contendenti e riportare la calma quando, improvvisamente, uno dei due, palesemente esagitato, ha impugnato una bottiglia di vetro e dopo averla spaccata ha iniziato a brandirla contro i poliziotti. Pur riuscendo parzialmente a schivare i colpi, uno dei due agenti è stato ferito al volto, fortunatamente in modo non grave. Con l’aiuto dei colleghi della Polfer e di un’altra volante, l’uomo è stato bloccato e arrestato.

Soccorso alpino in azione a Molveno e sul Monte Altissimo. Un uomo di 81 anni è stato travolto da un albero nei boschi di Molveno. L’incidente nei pressi del Lago Park Hotel. L’uomo del posto era nel bosco per fare legna. In un tratto particolarmente ripido è stato colpito da una pianta ed è rotolato lungo il pendio. L’elisoccorso intervenuto in zona ha fatto sbarcare il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica. Nel pomerigio di venerdì, recuperati incolumi due escursionisti veronesi in difficoltà sul Monte Altissimo.