Val di Non, donna muore in seguito ad un principio d’incendio: ustionata dalle fiamme

Trovata in casa senza vita dal figlio, vano intervento dei sanitari. Sarebbe stata investita dalle fiamme che le avrebbero procurato ustioni profonde

Val di Non (Trento) – Un principio d’incendio in casa a Preghena, frazione di Livo, in Val di Non, è costato la vita a un’anziana di 78 anni. È stata trovata morta dal figlio poco prima delle 11 a nulla è servito chiamare i soccorsi, se non a constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti ambulanza e elisoccorso di Trentino Emergenza, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani.

I vigili del fuoco erano stati allertati alle 11 per un principio di incendio, in cucina. Ma quando sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo le prime informazioni, stava sistemando la stufa, la donna di 78 anni trovata morta a Preghena. Un incidente domestico, la causa più probabile del decesso secondo i Carabinieri. E’ stata investita dalle fiamme che le avrebbero procurato ustioni profonde.