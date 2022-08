Val Nambino, ritrovati 17 ovini morti nell’ambito dei controlli di Forestale e Apss

Posted on

Trovato esanime turista tedesco, inutili tentativi rianimazione Bolzano – E’ stato trovato morto su una pista del centro sciistico di Monte Spicco, in Alto Adige, un turista tedesco di 51 anni. Non ci sono testimoni dell’accaduto, ma – riferisce il quotidiano Dolomiten – l’uomo potrebbe aver subito un grave trauma cranico. Non è ancora chiaro […]