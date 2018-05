Val di Ledro, Scivola sul sentiero e muore: la vittima è Isidoro Segalla

Connect on Linked in

L’uomo, è precipitato per oltre 200 metri lungo il ripido pendio erboso sottostante il sentiero 413 che tagliando la montagna collega il rifugio «Nino Pernici» con Bocca Saval

Trento – Una caduta fatale, nella quale ha perso la vita Isidoro Segalla, 71 anni, residente a Tiarno di Sotto ma originario di Lenzumo. E’ stato ritrovato solo martedì pomeriggio dagli uomini del soccorso alpino della stazione di Riva. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della zona.

L’uomo era impegnato nella pulizia di un sentiero, quando per cause da accertare è precipitato per centinaia di metri, perdendo la vita sul colpo. A far scattare le ricerche è stato il ritrovamento da parte di alcuni turisti di uno zaino che lo hanno poi portato al rifugio Pernici. Il titolare, Marco de Guelmi, ha quindi iniziato la ricerca in zona, fino al tragico ritrovamento dell’uomo nel pomeriggio di martedì.