Venerdì notte di cammino per molti giovani trentini. E’ la decima edizione del pellegrinaggio diocesano Trento – Una notte in cammino, fra canti, preghiere e silenzio per 20 chilometri. Decima edizione del pellegrinaggio diocesano da Trento a Montagnaga di Piné con oltre seicento partecipanti, per lo più ragazzi e giovani, invitati a raggiungere a piedi, […]