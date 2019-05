Val di Fiemme, Ritrovato senza vita l’uomo scomparso a Molina

Connect on Linked in

Nel pomeriggio di martedì 7 maggio è stato rinvenuto nelle acque del bacino Stramentizzo nel Comune di Castello/Molina di Fiemme in Trentino

Cavalese (Trento) – Ritrovato senza vita, Floriano Corradini, scomparso dalla propria abitazione il 17 aprile scorso. Le operazioni di ricerca – confermano I Crabinieri di Cavalese – hanno purtroppo avuto il tragico epilogo nella giornata di martedì.

A supporto delle operazioni è stato anche impiegato un drone dei Vigili del fuoco. I Carabinieri della Stazione di Molina di Fiemme, che svolgo le indagini e che hanno informato l’Autorità Giudiziaria di Trento, riferiscono che il decesso sarebbe stato causato da annegamento.

La salma è stata trasportata presso la camera mortuaria dell’ospedale di Cavalese. I Carabinieri hanno informato i familiari.

In breve

Allevatori trentini, Fezzi riconfermato. Mauro Fezzi è stato confermato alla presidenza della Federazione allevatori del Trentino nel corso dell’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2018.

Il valore della produzione ha raggiunto i 14 milioni 279 mila euro, l’utile è superiore a 40.000 euro. Il patrimonio netto ammonta a 6 milioni 857 mila euro. Gli allevatori soci della Federazione – ha detto il direttore Massimo Gentili – sono 1.150 per 24.176 capi bovini, 125 aziende di ovicaprini con 2.200 capi, 352 allevamenti di cavalli Haflinger e Noriker con 641 capi in selezione. Le aste del bestiame da riproduzione sono state 6 con oltre 600 capi venduti, in linea con il 2017. “Nel 2018 chiuso il rapporto ultradecennale del Sait per la carne fresca trentina con tracciabilità certificata. Da qualche settimana abbiamo stipulato un accordo con un soggetto della Gdo – Grande Distribuzione Trentina”, ha osservato Fezzi.

Fugatti e Segnana visitano ospedale di Borgo Valsugana. Guarda il servizio di Trentino Tv