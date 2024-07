Val di Zoldo, una grande frana blocca ancora la sp 347 del passo Duran

A comunicarlo il sindaco Camillo De Pellegrin. L’anno scorso, sempre a Le Vare, si verificò un evento simile, ma meno impattante

Belluno – Maltempo e nuovi smottamenti fra le Dolomiti. Eventi che ormai si ripetono periodicamente in vari mesi dell’anno e costringono a serie riflessioni sul futuro del territorio e sulla gestione della viabilità tra le montagne del NordEst. Le foto pubblicate sui social dal sindaco di Val di Zoldo, nel Bellunese, Camillo De Pellegrin non lascia nulla all’immaginazione: un tratto della strada provinciale 347, per il passo Duran, scompare sotto un’enorme colata di detriti e fango.(foto Sindaco Val di Zoldo Camillo de Pellegrin).

Tutto è accaduto lunedì intorno alle 14 a Le Vare. In queste ore i Vigili del Fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Il traffico, ovviamente, è stato interrotto. La strada probabilmente resterà chiusa per qualche tempo.