Val di Sole, proseguono gli avvistamenti di orsi vicino alle case

Posted on

Poco interesse, i negozi partiranno subito con ribassi fino 50% NordEst – Non si registrerà alcuna impennata delle vendite nei saldi, in via da sabato 6 in tutta Italia, e nelle grandi città saranno principalmente i turisti stranieri ad alimentare il giro d’affari degli sconti. Lo afferma il Codacons, che stima che lo scontrino medio italiano […]