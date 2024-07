Val di Sole, consultazione sull’orso in Trentino: 6.000 firme in 4 giorni

“Non accettazione sociale del progetto di reintroduzione”

Trento – “Il Comitato Insieme per Andrea Papi ha raccolto oltre 6.000 firme in quattro giorni in Val di Sole per chiedere l’attivazione della consultazione popolare sulla presenza dell’orso in Trentino. “L’adesione fortissima della popolazione alla raccolta firme per l’indizione della consultazione popolare dà conto della totale non accettazione sociale del progetto di reintroduzione dell’orso”, commentano i membri del Comitato in una nota. La consultazione popolare prevede il quesito “Ritieni che la presenza di grandi carnivori quali orsi e lupi, in zone di alta antropizzazione come le Valli di Sole Peio e Rabbi , sia un grave pericolo per la sicurezza pubblica ed un danno per l’economia e la salvaguardia di usi costumi e tradizioni locali?”.